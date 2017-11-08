Роза из фольги

В ноябре завсегдатаев творческой мастерской в музее «Тульские древности» ждут новые задачи: работа с металлизированными материалами в духе выставки «Мир металла» и создание еще одного обитателя Куликова поля в технике сухого валяния. Начало встреч — в 17.00.

В современном мире выбор материалов для творчества необычайно широк. Один из них — фольга. Для работы с тонкой металлической «бумагой» не требуются специальные инструменты, но зато очень пригодятся фантазия и усидчивость.

Из фольги можно «вылепить» цветы, фигурки животных и абстрактный декор. На мастер-классе каждый попробует сделать розу, которая украсит интерьер, а кому-то хватит времени на создание целого букета.

В предлагаемой технике смогут работать как взрослые, так и дети. Занятия проведёт Екатерина Зернова.

Стоимость билета — 100 рублей.

Подробная информация и запись по телефону: +7 4872 36 16 63.