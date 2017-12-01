Тульский областной художественный музей приглашает на релакс-практику Олеси Зайцевой «Путешествие на звуковых волнах».

Устали от серых будней? Хочется забыть проблемы и просто расслабиться? Тогда приходите в Тульский областной художественный музей, где вы сможете не только насладиться искусством, но и присоединиться к уникальной релакс-практике Олеси Зайцевой «Путешествие на звуковых волнах».

Для расслабления и проведения сеансов звукотерапии используются «поющие чаши» — древний музыкальный инструмент, пришедший к нам с Востока. Звук чаши зависит от её размера, толщины стенок, формы и многих других критериев. Звуковые вибрации чаши оказывают положительное воздействие на человека, расслабляют и успокаивают, настраивают на гармоничное взаимодействие с окружающим миром.

Вход на занятие свободный по предварительной записи по телефонам 35−40−53, 8−910−589−77−96.

Участникам необходимо иметь при себе коврик для йоги или трапик.