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Презентация книги Леоноры Москаленко

Презентация книги Леоноры Москаленко

В рамках образовательной программы «Толстой. Дагестан. Хаджи-Мурат» в галерее «Ясная Поляна» состоится презентация книги правнучки Хаджи-Мурата Леоноры Москаленко. Вместе с автором книгу представит ее сын Никита Шангин.

Леонора Николаевна Москаленко совершила литературный и человеческий подвиг, написав и издав мемуарно-биографическую книгу об истории собственной семьи. В 600-страничном издании она кропотливо описывает жизни своих близких, уделяя большое внимание историям своих родителей, и не менее подробно останавливаясь на знаменитом прадеде Хаджи-Мурате.

Вход по билетам. Стоимость билета — 100 рублей.

Приобрести билеты можно в Галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12 (ост. «Ул. Луначарского»), телефон 8 (4872) 47-35-80.

Где и когда?
Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого
10 декабря 2017, воскресенье
14:00
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