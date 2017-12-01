Презентация книги Леоноры Москаленко

В рамках образовательной программы «Толстой. Дагестан. Хаджи-Мурат» в галерее «Ясная Поляна» состоится презентация книги правнучки Хаджи-Мурата Леоноры Москаленко. Вместе с автором книгу представит ее сын Никита Шангин.

Леонора Николаевна Москаленко совершила литературный и человеческий подвиг, написав и издав мемуарно-биографическую книгу об истории собственной семьи. В 600-страничном издании она кропотливо описывает жизни своих близких, уделяя большое внимание историям своих родителей, и не менее подробно останавливаясь на знаменитом прадеде Хаджи-Мурате.

Вход по билетам. Стоимость билета — 100 рублей.