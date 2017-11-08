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Подвеска-кошка

Подвеска-кошка

На новой встрече участникам предлагается изготовить брелок или подвеску в виде кошки.

Главным организатором и вдохновителем проекта «Творческая мастерская Мадам Бох'Ту» является тульский мастер Наталия Томенчук. Основной целью своих занятий считает не только научить рукоделию, но и показать, что для изготовления красивых и нужных вещей совершенно не нужны большие затраты, ведь основой для творчества могут стать подручные материалы.

Стоимость участия — 250 Р.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
11 ноября 2017, суббота
17:00
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