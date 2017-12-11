Краеведческий музей приглашает на лекцию «Пернатые исполнители».

Увлекательный рассказ Александра Лакомова, ведущего специалиста естественно-исторического отдела краеведческого музея, будет интересен, как юным гостям музея, так и взрослым. На лекции участники познакомятся с большим разнообразием птичьего «населения» тульского края, с особенностями их обитания и поведения в естественной среде, а также смогут услышать голоса различных птиц, как хорошо знакомых, так и необычных. Интересным дополнением программы является открытый показ орнитологических коллекций из запасников музея.

Стоимость участия — 100 Р.