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Пернатые исполнители

Пернатые исполнители

Краеведческий музей приглашает на лекцию «Пернатые исполнители».

Увлекательный рассказ Александра Лакомова, ведущего специалиста естественно-исторического отдела краеведческого музея, будет интересен, как юным гостям музея, так и взрослым. На лекции участники познакомятся с большим разнообразием птичьего «населения» тульского края, с особенностями их обитания и поведения в естественной среде, а также смогут услышать голоса различных птиц, как хорошо знакомых, так и необычных. Интересным дополнением программы является открытый показ орнитологических коллекций из запасников музея.

Стоимость участия — 100 Р.

 

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
15 декабря 2017, пятница
18:30
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