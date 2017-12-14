Богородицкий дворец-музей и парк в рамках проекта «Детский час в музее» приглашает на занятие «Новогодняя игрушка».

Участники смогут прикоснуться к истории появления первых ёлочных украшений в России и за рубежом. Используя демонстрационные предметы, юные посетители смогут сравнить современные ёлочные игрушки с игрушками своих бабушек и дедушек, узнать, почему именно ёлка стала символом Нового года и откуда родом Снегурочка.

В ходе занятия дети попробуют и самостоятельно смастерить нехитрый ёлочный декор из цветной бумаги в стиле 70-х гг. ХХ века, который станет достойным украшением домашней ёлки.

Справки по телефону 8 (48761) 2−25−32.