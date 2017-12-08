Музыкальная история
Тульское музейное объединение приглашает на пешеходный маршрут «Музыкальная история».
Дорогие туляки и гости города! Вы любите слушать музыку? Хотите узнать, как выглядит музыкальная увертюра, изображенная в цвете на холсте? Принять участие в мастер-классе по французскому вальсу? Узнать об изобретателе хроматической гармоники и послушать старинную фисгармонию и граммофон?
Тульское музейное объединение приглашает вас на увлекательную экскурсию «Музыкальная история», объединившую Тульский областной художественный музей, Дворянское собрание и Мемориальный музей
Экскурсия «Музыка в искусстве» (ТОХМ)
На экскурсии «Музыка в искусстве» вы не только познакомитесь с экспозицией музея, но и узнаете на каких инструментах играли в Венеции XVII века, какое символическое значение имели инструменты в живописи Голландии, какие народные песни пели в XIX веке в Тульской губернии и еще много интересного!
Продолжительность: 60 — 90 минут.
От Тульского художественного музея вас ждет пешеходная экскурсия по улице Ф. Энгельса и проспекту Ленина до здания Дворянского собрания.
Театрализованная экскурсия «Тайны Дворянского собрания»
Что такое усадьба и как она зародилась? Какие постройки в нее входили и для чего они служили? Почему усадьбу называют «дворянским гнездом»? В чём особенности усадебной архитектуры и интерьеров? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из экскурсии «Тайны Дворянского собрания». Театрализации по мотивам литературной классики и мастер-класс по французскому вальсу позволят всем гостям перенестись в неповторимую атмосферу дворянского салона XIX века. Продолжительность: 60 минут.
На пешеходной экскурсии до Мемориального музея
Обзорная экскурсия в Мемориальном музее
Н. И. Белобородова.
Мемориальный музей
Телефоны для записи: 8−910−589−77−96 (Юлия), 35−40−53. Цена билета: для взрослых — 870 Р, для детей (до 18 лет) — 620 Р.