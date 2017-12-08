Тульское музейное объединение приглашает на пешеходный маршрут «Музыкальная история».

Дорогие туляки и гости города! Вы любите слушать музыку? Хотите узнать, как выглядит музыкальная увертюра, изображенная в цвете на холсте? Принять участие в мастер-классе по французскому вальсу? Узнать об изобретателе хроматической гармоники и послушать старинную фисгармонию и граммофон?

Тульское музейное объединение приглашает вас на увлекательную экскурсию «Музыкальная история», объединившую Тульский областной художественный музей, Дворянское собрание и Мемориальный музей Н. И. Белобородова .

Экскурсия «Музыка в искусстве» (ТОХМ)

На экскурсии «Музыка в искусстве» вы не только познакомитесь с экспозицией музея, но и узнаете на каких инструментах играли в Венеции XVII века, какое символическое значение имели инструменты в живописи Голландии, какие народные песни пели в XIX веке в Тульской губернии и еще много интересного!

Продолжительность: 60 — 90 минут.

От Тульского художественного музея вас ждет пешеходная экскурсия по улице Ф. Энгельса и проспекту Ленина до здания Дворянского собрания.

Театрализованная экскурсия «Тайны Дворянского собрания»

Что такое усадьба и как она зародилась? Какие постройки в нее входили и для чего они служили? Почему усадьбу называют «дворянским гнездом»? В чём особенности усадебной архитектуры и интерьеров? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из экскурсии «Тайны Дворянского собрания». Театрализации по мотивам литературной классики и мастер-класс по французскому вальсу позволят всем гостям перенестись в неповторимую атмосферу дворянского салона XIX века. Продолжительность: 60 минут.

На пешеходной экскурсии до Мемориального музея Н. И. Белобородова вы узнаете, как в прошлом веке назывались улицы Тулы, какую историю скрывают старинные здания, в том числе здание Тульской филармонии им. И. А. Михайловского и Тульского академического театра драмы.

Обзорная экскурсия в Мемориальном музее Н. И. Белобородова .

Мемориальный музей Н. И. Белобородова — единственный музыкальный музей в Тульской области! С особой гордостью мы называем имя нашего земляка, изобретателя первой в России хроматической гармоники и организатора первого в мире оркестра гармонистов. Изобретение Белобородова позволило П. И. Чайковскому впервые ввести гармонику в состав симфонического оркестра. Эти и многие другие факты о мире музыки и изобретениях великого туляка вы узнаете на экскурсии в музее. Эмоциональной кульминацией станет знакомство с действующими фисгармонией и граммофоном, воспроизводящими музыкальные звуки времени Белобородова. Продолжительность: 1,5 часа.

Телефоны для записи: 8−910−589−77−96 (Юлия), 35−40−53. Цена билета: для взрослых — 870 Р, для детей (до 18 лет) — 620 Р.