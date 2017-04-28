Лекция «Маньеризм в итальянской живописи» познакомит зрителей с творчеством выдающихся итальянских художников-маньеристов Якопо Понтормо, Россо Фьорентино, Пармиджанино, Аньоло Бронзино и других известных мастеров, выразивших в своем творчестве кризис гуманистической культуры эпохи Высокого Возрождения. Маньеризм — художественное направление, зародившееся в Италии в 20-е годы XVI века и исчерпавшее себя через столетие, подготовив пути для развития другого стиля — барокко. Мы поговорим о причинах зарождения этого своеобразного стиля, о его основных формально-стилистических особенностях, а также о том, почему до XX столетия маньеризм считался упадком искусства, а современное искусствознание его «реабилитировало».

Лекцию прочтет сотрудник музея Елена Николаевна Рябова.