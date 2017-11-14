В музее оружия продолжает работу лекторий. Очередная лекция состоится в малом конференц-зале здания-шлема.

Доктор технических наук, профессор Юрий Сергеевич Швыкин предлагает вниманию тему: «90 лет на страже Отечества: Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова».

Ю. С. Швыкин — автор 66 изобретений, защищенных 41 авторским свидетельством и 25 патентами, а также 4 рационализаторских предложений. Юрий Сергеевич — лауреат премии Правительства Р. Ф. , премии им. С. И. Мосина за 1976, 1982, 2001, 2010 годы, премии Тульской области в сфере науки и тех¬ники им. Б. С. Стечкина , победитель городского конкурса «Лучший изобретатель и рационализатор». В 2003 году он стал победителем Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации «Техника военного и специального назначения». В настоящее время — заместитель начальника управления «Центр подготовки специалистов» КБП, заведующий кафедрой проектирования автоматизированных комплексов Тульского государственного университета.

Продолжительность лекции — 1 час. Приглашаются все желающие! Вход свободный.