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Куликовские чтения

Куликовские чтения

13 декабря в Музейном комплексе «Куликово поле» в восьмой раз состоится региональная школьная конференция «Куликовские чтения». Начало встречи — в 11.00.

В конференции примут участие школьники-исследователи из города Донского, поселка Епифань, Богородицкого, Кимовского и Куркинского районов.

Тема конференции традиционна: «Тульская провинция в прошлом и настоящем». Приоритетными в этом году станут выступления, посвященные 100-летию Октябрьской революции. Также юные историки-краеведы познакомят аудиторию с событиями Великой Отечественной войны в регионе, героями войн, историей местных храмов, знаменитыми людьми, чьи имена связаны с Первым полем ратной славы России.

После заседаний участники отправятся на экскурсию по новой экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение».

Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
13 декабря 2017, среда
11:00
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