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Кремлёвское подворье: Узловский район

Кремлёвское подворье: Узловский район

В Тульском кремле состоится День муниципального образования Узловский район в рамках проекта «Кремлёвское подворье».

Каждую субботу в Тульском кремле проходят презентации районов в рамках проекта «Кремлёвское подворье», который реализуется при поддержке правительства Тульской области, министерства культуры Тульской области, администраций муниципальных образований.

Это возможность на одной площадке посмотреть, как живёт Тульская область, познакомиться с богатой разнообразной культурой нашего края, продегустировать и приобрести продукцию местных производителей на ярмарке, поучаствовать в интерактивных программах.

18 ноября гостей Тульского кремля ждёт презентация муниципального образования Узловский район. В программе: рассказ о районе, выступления творческих коллективов, спектакль для всей семьи «Крошка енот», мастер-классы, выставки-продажи.

Ввиду наступления холодов после уличной программы рекомендуем заглянуть в музейно-выставочный комплекс согреться и познакомиться с новыми постоянными экспозициями музея «Тульский кремль» и Тульского военно-исторического музея. И, конечно, не забудьте зайти в Торговые ряды, где представлены тульские бренды и народные промыслы, а также организуются мастер-классы от тульских умельцев.

 

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
18 ноября 2017, суббота
11:00
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