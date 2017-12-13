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Красота гончарного ремесла

Красота гончарного ремесла

В краеведческом музее состоится презентация программы «Красота гончарного ремесла».

В преддверии Нового года Тульский областной краеведческий музей приглашает всех желающих поучаствовать в авторской программе «Красота гончарного ремесла», которая познакомит с историей гончарного производства, традиционными и современными технологиями, особенностями гончарного дела в Тульской области.

В рамках программы состоится знакомство с профессиональным мастером по художественной керамике, увлекательная экскурсия-беседа, мини-выставка образцов гончарных изделий автора, видеопрезентации, мастер-класс по ручной лепке эксклюзивного изделия новогодней тематики, которое может стать памятным сувениром, милой игрушкой или приятным подарком для дорогих людей.

Количество участников в одном сеансе не более 25 чел. Требуется предварительная запись по телефону 30−46−71.

Стоимость участия — 200 Р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
15 декабря 2017, пятница
11:00
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22 декабря 2017, пятница
11:00
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