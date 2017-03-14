Копорский чай — напиток, получаемый при заваривании ферментированных листьев кипрея (иван-чая).

В настоящее время копорский чай продаётся как русская диковинка. Объявления о продаже напитка можно найти в интернете, да и в чайных лавках можно увидеть коробки с этим продуктом. Несмотря на рекламу, в которой говорится, что копорский чай был чуть ли не национальным достоянием, нельзя забывать, что он, в первую очередь, использовался, как подделка китайского чая.

На музейной лекции вы узнаете о появлении чая в России, чайных подделках, о борьбе с ними и контрабандой, а также научитесь различать понятия «суррогат» и «фальсификат».