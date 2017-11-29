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Ислам в мировой культуре

Ислам в мировой культуре

В рамках образовательной программы «Толстой. Дагестан. Хаджи-Мурат» состоится лекция «Ислам в мировой культуре: особенности веры и быта». Лекцию проведет преподаватель Тульского государственного университета Анна Шадская.

Знание религиозной культуры и быта разных народов способствует развитию взаимопонимания между людьми, сближает их на основе миролюбия и толерантности. Ислам — одна из крупнейших религий мира, объединяющая более 1,5 миллиарда верующих. И зачастую у представителей других конфессий знания об исламе обрывочны.

Вместе с лектором Анной Шадской мы хотим развеять некоторые мифы об исламе и рассказать об особенностях этой религии и основанной на ней национальной культуре. Помимо лекции гостей встречи ждет видеоэкскурсия в одну из мусульманских стран с подробным рассказом о верованиях местного населения.

справка

Анна Шадская — филолог, преподаватель русского языка и литературы Тульского государственного университета, член Тульского клуба православных писателей «Родник». Автор многочисленных статей по педагогике, почетный работник общего образования.

Вход по регистрации.

Где и когда?
Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого
5 декабря 2017, вторник
17:00
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