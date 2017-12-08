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Хаджи-Мурат как последняя битва Толстого с судьбой

Хаджи-Мурат как последняя битва Толстого с судьбой

На фото: Владислав Отрошенко

В рамках образовательной программы «Толстой. Дагестан. Хаджи-Мурат» состоится беседа писателя, члена жюри премии «Ясная Поляна» Владислава Отрошенко и заведующей отделом научно-исследовательской работы музея Галины Алексеевой. Тема дискуссии — «Хаджи-Мурат как последняя битва Толстого с судьбой». Начало встречи в 14:00.

Галина Алексеева

Художник и философ-проповедник — две сущности Льва Толстого вступили в непримиримое противоречие к концу его жизненного пути. Повесть «Хаджи-Мурат» рождалась в жестокой борьбе этих толстовских начал. И в ней же была заложена, словно матрица, предначертана канва драматических событий, приведших автора, как и героя повести, к гибели на начальном этапе бегства… Мистические, литературные и судьбоносные аспекты последнего художественного творения Толстого — об этом пойдет речь в беседе писателя Владислава Отрошенко и исследователя Галины Алексеевой.

Перед лекцией состоится экскурсия по выставке «Толстой. Дагестан. Хаджи-Мурат».

Вход по билетам. Стоимость билета — 100 рублей. Приобрести билеты можно также в Галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12 (ост. «Ул. Луначарского»), телефон 47−35−80

справка

Владислав Отрошенко — писатель, член Союза российских писателей, входит в жюри литературной премии «Ясная Поляна». Окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Выступал с докладами и лекциями по литературе на Международном конгрессе ЮНЕСКО «Grand-Retour», в университете им. Рабле (Пуатье, Франция), в Римском университете Тор Вергата, в государственных университетах Венеции, Болоньи, Пизы.

Автор книг «Пасхальные хокку» (1991), «Тайная история творений» (2005), «Дело об инженерском городе» (2008), «Двор прадеда Гриши» (2010). Произведения писателя переведены более, чем на десять языков мира, в том числе на английский, французский, итальянский, немецкий.

Галина Алексеева — заведующая научно-исследовательским отделом музея-усадьбы «Ясная Поляна», президент международного комитета литературных музеев и музеев композиторов Международного совета музеев (ICOM). Окончила факультет иностранных языков Тульского государственного педагогического института им. Л. Н. Толстого. В 1997 году в ИМЛИ РАН защитила кандидатскую диссертацию по теме «Восприятие Л. Н. Толстым американских писателей XIX — начала XX вв. (по материалам личной библиотеки Л. Н. Толстого)». Организатор международных научных конференций в Ясной Поляне. Автор многочисленных исследовательских работ о Льве Толстом.

Где и когда?
Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого
17 декабря 2017, воскресенье
14:00
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