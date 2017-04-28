Гордость земли Тульской

1 мая вся страна отмечает Праздник весны и труда. К этому событию Тульский областной краеведческий музей подготовил экскурсию, посвященную тулякам, отличившимся в трудах на благо родины в различные эпохи истории.

Вы услышите о людях, чьи имена знакомы с детства, и о тех, кто не столь широко знаменит. Узнаете об искусных тульских мастерах, создававших удивительные и неповторимые изделия, которыми восторгался весь мир; выдающихся предпринимателях, организовавших уникальные предприятия и торговлю по всей стране; учёных, деятелях культуры, прославивших Россию своими открытиями и творениями.

150 Р.