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Гордость земли Тульской

Гордость земли Тульской

1 мая вся страна отмечает Праздник весны и труда. К этому событию Тульский областной краеведческий музей подготовил экскурсию, посвященную тулякам, отличившимся в трудах на благо родины в различные эпохи истории.

Вы услышите о людях, чьи имена знакомы с детства, и о тех, кто не столь широко знаменит. Узнаете об искусных тульских мастерах, создававших удивительные и неповторимые изделия, которыми восторгался весь мир; выдающихся предпринимателях, организовавших уникальные предприятия и торговлю по всей стране; учёных, деятелях культуры, прославивших Россию своими открытиями и творениями.

150 Р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
1 мая 2017, понедельник
12:00
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1 мая 2017, понедельник
15:00
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