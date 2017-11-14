Эспрессо и капучино дома

Вы научитесь основным навыкам приготовления эспрессо и капучино в домашних условиях (при имеющейся кофе-машине), а также технике создания базовых напитков на основе эспрессо и молока, и искусству латте-арт.

Стоимость: 3500 Р. Регистрация.