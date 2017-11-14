Эспрессо и капучино дома
Вы научитесь основным навыкам приготовления эспрессо и капучино в домашних условиях (при имеющейся кофе-машине), а также технике создания базовых напитков на основе эспрессо и молока, и искусству латте-арт.
Стоимость: 3500 Р. Регистрация.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85 (Likerka Loft)
18 ноября 2017, суббота
12:00
19 ноября 2017, воскресенье
12:00
25 ноября 2017, суббота
12:00
26 ноября 2017, воскресенье
12:00
2 декабря 2017, суббота
12:00
3 декабря 2017, воскресенье
12:00
9 декабря 2017, суббота
12:00
10 декабря 2017, воскресенье
12:00
16 декабря 2017, суббота
12:00
17 декабря 2017, воскресенье
12:00
23 декабря 2017, суббота
12:00
24 декабря 2017, воскресенье
12:00
30 декабря 2017, суббота
12:00
31 декабря 2017, воскресенье
12:00