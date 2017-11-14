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Эспрессо и капучино дома

Эспрессо и капучино дома

Вы научитесь основным навыкам приготовления эспрессо и капучино в домашних условиях (при имеющейся кофе-машине), а также технике создания базовых напитков на основе эспрессо и молока, и искусству латте-арт.

Стоимость: 3500 Р. Регистрация.

 

Где и когда?
Школа бариста «Кофе Культ»
Тула, пр. Ленина, 85 (Likerka Loft)
18 ноября 2017, суббота
12:00
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19 ноября 2017, воскресенье
12:00
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25 ноября 2017, суббота
12:00
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