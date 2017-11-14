афиша
афиша
Регистрация
День рождения Деда Мороза

День рождения Деда Мороза

Музей П. Н. Крылова приглашает своих юных друзей и их родителей на День рождения дедушки Мороза. Дед Мороз — персонаж, славящийся не только своей добротой, но и своими сказочными поздравлениями. Однако поздравить можно и его самого. Ведь у него есть собственный день рождения.

Официальным Днём рождения Деда Мороза принято считать 18 ноября. Эта дата приурочена к наступлению морозов на родине именинника, в Великом Устюге, и была выбрана самими детьми ещё в 2005 году. В этот день в Великом Устюге устраивают гулянья, приглашают гостей со всего мира и даже организовывают приём поздравлений через специальный почтовый ящик. Чествуют виновника торжества даже его заграничные «коллеги» — Санта-Клаус, Йоулупукки, Пэр-Ноэль и другие.

День рождения Деда Мороза — интерактивная программа, которая позволит на миг вернуться в детство, и подарит вам радостное предновогоднее настроение.

Стоимость участия — 100 рублей.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
16 ноября 2017, четверг
18:00
 В календарь
 В календарь
18 ноября 2017, суббота
13:30
 В календарь
 В календарь
18 ноября 2017, суббота
16:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.