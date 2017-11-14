День рождения Деда Мороза
Музей
Официальным Днём рождения Деда Мороза принято считать 18 ноября. Эта дата приурочена к наступлению морозов на родине именинника, в Великом Устюге, и была выбрана самими детьми ещё в 2005 году. В этот день в Великом Устюге устраивают гулянья, приглашают гостей со всего мира и даже организовывают приём поздравлений через специальный почтовый ящик. Чествуют виновника торжества даже его заграничные «коллеги» — Санта-Клаус, Йоулупукки, Пэр-Ноэль и другие.
День рождения Деда Мороза — интерактивная программа, которая позволит на миг вернуться в детство, и подарит вам радостное предновогоднее настроение.
Стоимость участия — 100 рублей.