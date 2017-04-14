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Цветы Победы

Цветы Победы

В преддверии 9 мая — самого важного праздника для нашей Родины Тульский областной краеведческий музей приглашает детей и взрослых своими руками изготовить из фетра один из символов Великой Победы — красную гвоздику. Красная гвоздика — олицетворение мужества, храбрости, славы и преодоления трудностей. Это память о пролитой крови, это символ праздничного салюта.

Для участия в мастер-классе «Цветы Победы» необходима предварительная запись по телефону 30−79−75.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
29 апреля 2017, суббота
12:00
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