В преддверии 9 мая — самого важного праздника для нашей Родины Тульский областной краеведческий музей приглашает детей и взрослых своими руками изготовить из фетра один из символов Великой Победы — красную гвоздику. Красная гвоздика — олицетворение мужества, храбрости, славы и преодоления трудностей. Это память о пролитой крови, это символ праздничного салюта.

Для участия в мастер-классе «Цветы Победы» необходима предварительная запись по телефону 30−79−75.