Тульский областной краеведческий музей приглашает на мастер-класс «Цветущая осень».

Всех, кто любит рукоделие и всякого рода вещицы hand-made, приглашаем поучаствовать в уже традиционном мастер-классе по изготовлению украшений из фоамирана.

Этот современный материал также называют пластичной замшей, вспененной резиной и часто используют для создания флористического декора, бижутерии и украшений, свадебных композиций. Кроме того, фоамиран применяют в скрапбукинге.

Приходите учиться работать с фоамираном на музейных мастер-классах и создавайте свои собственные творческие шедевры!

Стоимость участия — 150 Р.