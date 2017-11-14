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Что такое лес? Особенности лесов Тульской области

Что такое лес? Особенности лесов Тульской области

Что такое лес? На первый взгляд ответ на этот вопрос понятен: лес — это место, где растет много деревьев, вопрос только в их количестве. Одно дерево — это, очевидно, ещё не лес. Два, три дерева, аллея из нескольких десятков деревьев — вроде бы тоже еще не лес. А вот сотню-другую растущих рядом больших деревьев уже, кажется, вполне можно назвать лесом. На самом деле ответ не так прост!

Посетив музейную лекцию, вы сможете разобраться с этим вопросом. Кроме того, познакомитесь с разнообразием и особенностями лесов Тульской области, узнаете какие виды растений и животных их населяют. А также выясните, почему нужно охранять леса, и что для этого делается в нашем регионе.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
17 ноября 2017, пятница
18:30
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