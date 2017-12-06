Музей «Тульский кремль» приглашает всех желающих на лекцию Алексея Гаргатого «Болонский меч. Забытое совершенство».

Гости музея погрузятся во времена эпохи Позднего Возрождения, когда искусство процветало, в том числе и искусство фехтования, узнают об итальянском городе Болонье XV — XVI веков, одном из главных центров развития фехтования, познакомятся с мастерами-фехтовальщиками, увидят, чему и как они учили своих последователей, и каким оружием сражались итальянские воины в XVI веке. Лекция состоится в конференц-зале Музейно-выставочного комплекса Тульского кремля.

Вход бесплатный.