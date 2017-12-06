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Болонский меч. Забытое совершенство

Болонский меч. Забытое совершенство

Музей «Тульский кремль» приглашает всех желающих на лекцию Алексея Гаргатого «Болонский меч. Забытое совершенство».

Гости музея погрузятся во времена эпохи Позднего Возрождения, когда искусство процветало, в том числе и искусство фехтования, узнают об итальянском городе Болонье XV — XVI веков, одном из главных центров развития фехтования, познакомятся с мастерами-фехтовальщиками, увидят, чему и как они учили своих последователей, и каким оружием сражались итальянские воины в XVI веке. Лекция состоится в конференц-зале Музейно-выставочного комплекса Тульского кремля.

Вход бесплатный.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
16 декабря 2017, суббота
15:30
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