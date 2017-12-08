Богородицк – чудо здешнего края

Маршрут начнётся в Тульском областном художественном музее (ТОХМ) с посещения увлекательной экскурсии, где вы услышите историю о некоторых тульских усадьбах и их владельцах, а также познакомитесь с коллекцией уникальных произведений из этих усадеб. Так, живописный плафон «Феб Лучезарный» кисти Валентина Серова был написан по заказу тульского помещика Николая Дмитриевича Селезнева для его имения Архангельское. Также одной из знаковых в собрании ТОХМ является серия «12 месяцев», выполненная итальянским мастером XVI века Леандро Бассано (работы поступили в музей из усадьбы графов Бобринских). В рамках экскурсии вы сможете придумать оригинальную монограмму и проверить себя на знание придворного этикета.

Затем путешествие продолжится в края, которыми когда-то владела великая Екатерина II, но бывала ли она сама здесь, остается загадкой… Своей всероссийской славой город Богородицк, когда-то служивший крепостью «второй линии» на юго-восточных рубежах Руси, обязан строительству потрясающего по своей красоте дворца. Великолепный Богородицкий дворец был возведен для тайного сына императрицы Екатерины II Великой и ее фаворита Григория Орлова — графа Алексея Бобринского в 1784 году.

Богородицк считается образцом русского градостроительного искусства XVIII века и поражает изящными линиями и необыкновенной гармонией с величественным зданием дворца и усадебным парком. Неслучайно величественный Богородицкий дворец и усадебный парк современники называли «Тульским Петергофом», а впоследствии в своем произведении именно сюда Лев Толстой «поселил» Анну Каренину и Алексея Вронского. Прототипом имения Вронского «Воздвиженское» явился наш великолепный дворец.

Во дворце экскурсовод как радушный хозяин предложит осмотреть каждый зал и каждую комнату, с удовольствием расскажет последние новости усадебной жизни, проведёт на смотровую площадку, откуда Богородицк виден, как на ладони.

Вас не отпустят без угощения, угостят домашними пирожками и чаем по старинному рецепту учёного-энциклопедиста, создателя великолепного усадебного парка Андрея Тимофеевича Болотова. Следующий пункт маршрута — восстановленная «Станция третьего министра».

Маленькая провинциальная станция Сызрано-Вяземской железной дороги с говорящим названием «Жданка» полна сюрпризов. Она помнит представителей славных дворянских родов Бобринских, Олсуфьевых, Бибиковых, Раевских. По дороге к станции вы услышите рассказ о городе остановитесь возле памятных мест и увидите памятник Екатерине II, установленный здесь в 2015 г.

Обратный путь будет пролегать через старинное село Дедилово, в котором вы сможете погулять. Вы побываете в нарядном, похожем на домик из сказки, храме святой Параскевы Пятницы. Не забудьте фотоаппарат!

стоимость экскурсии

Ориентировочная продолжительность экскурсионного тура — 9 часов.

Стоимость: взрослый билет — 1300 Р, льготный (студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды) — 1200 Р.

Сбор группы — в 9.45 в Тульском областном художественном музее.

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, сопровождение группы, экскурсионное обслуживание в музеях.

Количество мест ограничено.

Действует предварительная запись по телефонам:

56−14−48, 8−920−780−80−95 (Дарья), 8−920−273−28−77 (Анатолий).