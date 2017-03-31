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Азбука искусств

Азбука искусств

Цикл включает в себя познавательные и развивающие занятия по рисованию. Каждый мастер-класс является самостоятельным. Участникам предлагается рисовать в определенной технике или используя материал на указанную букву алфавита. В процессе занятий вы познакомитесь с различными видами и направлениями в искусстве, узнаете, откуда появились те или иные техники и, конечно же, создадите собственную неповторимую картину. Количество мест ограничено.

На занятия требуется предварительная запись по телефону 56−09−92.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
29 апреля 2017, суббота
14:00
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