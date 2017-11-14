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Тимофей Яровиков

Тимофей Яровиков

Пока есть те, кто пишут сказки, этот мир ещё не обречен.

Авторский моноспектакль Тимофея Яровикова «Дурак сказки бает» — смысловое полотно, которым автор обращается к слушателю на особом тихом языке сказки, переплетая песни, стихи и прозу, с целью увидеть окружающую действительность под новым углом. Этот спектакль — необычное сегодня явление, подтверждающее, в первую очередь, непрерывность литературной и песенной традиции.

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Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
1 декабря 2017, пятница
19:00
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