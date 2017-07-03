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Свет звезды чудесной

Свет звезды чудесной

Что такое зима для русского человека? Конечно же, время, когда принято подводить итоги и загадывать неожиданные и сокровенные желания в самую волшебную — рождественскую ночь. В былые времена наступление зимы накладывало отпечаток на весь характер крестьянского быта. Крестьяне мололи новый хлеб, били шерсть, валяли валенки, шили шубы. А по вечерам люди собирались вместе, шутили, совершали различные обряды.

Вместе с Рождественской звездой, артистами фольклорного ансамбля «Услада» и ансамбля танца «Визави» мы совершим путешествие по старинным зимним праздникам. Зима — время волшебства. По народным представлениям, она приезжает на лошади, кует седые морозы, стелет по рекам-озерам ледяные мосты, сыплет из одного рукава снег, а из другого иней. Голос у молодой зимы сладкий, тягучий, для души жгучий, а взгляд ледяной. Не испугаться суровой Снежной королевы — зимней хозяйки — помогут святочные песни и танцы.

Исполнители — фольклорный ансамбль «Услада» (художественный руководитель, заслуженный работник культуры Р. Ф. Марина Федосеева) и ансамбль танца «Визави».

Цена билета 170 Р

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
13 декабря 2017, среда
11:00
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