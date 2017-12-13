Тульский областной художественный музей приглашает на концерт «От дуэта до квинтета».

В программе камерной музыки в исполнении ансамбля струнных инструментов «El Classic» зрители услышат произведения Джоаккино Россини, Луиджи Томазини, Александра Бородина, Якоба Мендельсона, Луиджи Боккерини. Музыка очень мелодичная, жизнерадостная, в лучших традициях классицизма. Она поможет создать предпраздничное настроение и приятно провести вечер в художественном музее! Гости музея услышат дуэт, трио, квартет и квинтет. Всё это является сложившимися формами камерного музицирования.

В составе ансамбля: 1-ая скрипка — Юлия Вепринцева, 2-ая скрипка — Полина Журова, альт — Евгений Харланов, виолончели — Инна Родионова и Оксана Попова.

Стоимость билета: взрослый — 300 Р, детский — 150 Р.