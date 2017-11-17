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Немного нервно

Немного нервно

Если на секунду остановиться и пересчитать на пальцах — окажется, что группе «Немного Нервно» уже 10 лет. В это трудно поверить — особенно им самим.

За 10 лет группа записала 9 пластинок, сняла несколько клипов, дали 1300 концертов, попала в «Чартову дюжину», играли на радио ВВС International…

«Немного Нервно» с концертами преодолевали маршруты от Капрат до Сибири, а потом от Глазго до Иерусалима, и еще на Кипр, и еще в Стокгольм.

Приходите: будет музыка, лучшие песни десятилетия, маленькие сюрпризы и большие радости.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
17 декабря 2017, воскресенье
19:00
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