Если на секунду остановиться и пересчитать на пальцах — окажется, что группе «Немного Нервно» уже 10 лет. В это трудно поверить — особенно им самим.

За 10 лет группа записала 9 пластинок, сняла несколько клипов, дали 1300 концертов, попала в «Чартову дюжину», играли на радио ВВС International…

«Немного Нервно» с концертами преодолевали маршруты от Капрат до Сибири, а потом от Глазго до Иерусалима, и еще на Кипр, и еще в Стокгольм.

Приходите: будет музыка, лучшие песни десятилетия, маленькие сюрпризы и большие радости.