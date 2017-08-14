Музыкальное содружество
В основе программы — «содружество» разнообразных по жанру произведений и исполнительских манер. Программа «Музыкальное содружество» объединила на одной сцене талантливых исполнителей — выпускников Московской государственной консерватории им.
Лауреат многочисленных международных конкурсов Андрей Коробейников — один из редкого числа пианистов, отмеченных настоящим вдохновением. Он из тех людей, которые могут превратить «скучные и приевшиеся» концерты классической музыки в бурю чувств и эмоций.
Заслуженный артист России, солист Тульской областной филармонии Яков Соловьев — артист с широким репертуарным диапазоном и редким исполнительским мастерством. Исполнительская манера этого пианиста привлекает содержательностью и глубоким прочтением.
Заслуженная артистка России Яна Иванилова — одна из самых востребованных в России певиц. Её репертуар огромен и охватывает почти всю историю музыки. У Яны Иваниловой красивое, сильное и гибкое сопрано, которому подвластны и яркие краски, и нежные полутона. Её совершенная техника исполнения позволяет певице сосредотачивать всё внимание на создании различных художественных образов — от трагического до согретого тёплым юмором.
По мнению композитора А. Эшпая, квартет им.
Исполнители:
- Лауреат международных конкурсов Андрей Коробейников (фортепиано),
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Заслуженная
артистка Р. Ф. ЯнаИванилова (сопрано), Заслуженный артист Р. Ф. ЯковСоловьёв (фортепиано).
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Государственный струнный квартет им.
М. И. Глинки.
В программе:
- Н. Метнер (ст. А. Фета), «Шепот, робкое дыханье», Н. Метнер (ст. Ф. Тютчева) «Сумерки»;
- А. Скрябин. 4 этюда. Соната № 5. С. Рахманинов. 6 романсов, ор 38. С. Франк. Музыкальный квинтет.
Цена билета: 500−700 Р.