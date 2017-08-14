афиша
афиша
Регистрация
Музыкальное содружество

Музыкальное содружество

В основе программы — «содружество» разнообразных по жанру произведений и исполнительских манер. Программа «Музыкальное содружество» объединила на одной сцене талантливых исполнителей — выпускников Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского разных лет. В этот вечер слушатели смогут насладиться великолепием камерной музыки, услышать проникновенные романсы и виртуозные фортепианные сочинения.

Лауреат многочисленных международных конкурсов Андрей Коробейников — один из редкого числа пианистов, отмеченных настоящим вдохновением. Он из тех людей, которые могут превратить «скучные и приевшиеся» концерты классической музыки в бурю чувств и эмоций.

Заслуженный артист России, солист Тульской областной филармонии Яков Соловьев — артист с широким репертуарным диапазоном и редким исполнительским мастерством. Исполнительская манера этого пианиста привлекает содержательностью и глубоким прочтением.

Заслуженная артистка России Яна Иванилова — одна из самых востребованных в России певиц. Её репертуар огромен и охватывает почти всю историю музыки. У Яны Иваниловой красивое, сильное и гибкое сопрано, которому подвластны и яркие краски, и нежные полутона. Её совершенная техника исполнения позволяет певице сосредотачивать всё внимание на создании различных художественных образов — от трагического до согретого тёплым юмором.

По мнению композитора А. Эшпая, квартет им. М. И. Глинки — феноменальный ансамбль, один из лучших квартетов в мире. Коллектив убедительно доказал свою творческую самостоятельность, покорив публику яркой индивидуальностью и высочайшим профессионализмом.

Исполнители:

  • Лауреат международных конкурсов Андрей Коробейников (фортепиано),
  • Заслуженная артистка Р. Ф. Яна Иванилова (сопрано), Заслуженный артист Р. Ф. Яков Соловьёв (фортепиано).
  • Государственный струнный квартет им. М. И. Глинки.

В программе:

  • Н. Метнер (ст. А. Фета), «Шепот, робкое дыханье», Н. Метнер (ст. Ф. Тютчева) «Сумерки»;
  • А. Скрябин. 4 этюда. Соната № 5. С. Рахманинов. 6 романсов, ор 38. С. Франк. Музыкальный квинтет.

Цена билета: 500−700 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
7 ноября 2017, вторник
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.