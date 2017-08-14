В основе программы — «содружество» разнообразных по жанру произведений и исполнительских манер. Программа «Музыкальное содружество» объединила на одной сцене талантливых исполнителей — выпускников Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского разных лет. В этот вечер слушатели смогут насладиться великолепием камерной музыки, услышать проникновенные романсы и виртуозные фортепианные сочинения.

Лауреат многочисленных международных конкурсов Андрей Коробейников — один из редкого числа пианистов, отмеченных настоящим вдохновением. Он из тех людей, которые могут превратить «скучные и приевшиеся» концерты классической музыки в бурю чувств и эмоций.

Заслуженный артист России, солист Тульской областной филармонии Яков Соловьев — артист с широким репертуарным диапазоном и редким исполнительским мастерством. Исполнительская манера этого пианиста привлекает содержательностью и глубоким прочтением.

Заслуженная артистка России Яна Иванилова — одна из самых востребованных в России певиц. Её репертуар огромен и охватывает почти всю историю музыки. У Яны Иваниловой красивое, сильное и гибкое сопрано, которому подвластны и яркие краски, и нежные полутона. Её совершенная техника исполнения позволяет певице сосредотачивать всё внимание на создании различных художественных образов — от трагического до согретого тёплым юмором.

По мнению композитора А. Эшпая, квартет им. М. И. Глинки — феноменальный ансамбль, один из лучших квартетов в мире. Коллектив убедительно доказал свою творческую самостоятельность, покорив публику яркой индивидуальностью и высочайшим профессионализмом.

Исполнители:

Лауреат международных конкурсов Андрей Коробейников (фортепиано),

Заслуженная артистка Р. Ф. Яна Иванилова (сопрано), Заслуженный артист Р. Ф. Яков Соловьёв (фортепиано).

Иванилова (сопрано), Заслуженный Соловьёв (фортепиано). Государственный струнный квартет им. М. И. Глинки .

В программе:

Н. Метнер (ст. А. Фета), «Шепот, робкое дыханье», Н. Метнер (ст. Ф. Тютчева) «Сумерки»;

А. Скрябин. 4 этюда. Соната № 5. С. Рахманинов. 6 романсов, ор 38. С. Франк. Музыкальный квинтет.

Цена билета: 500−700 Р.