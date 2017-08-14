Музыка русской души
Если душа просит праздника, то уже в следующую минуту она попросит музыки. Такая уж она, наша русская душа… И в этом юбилейном концерте с участием фольклорных ансамблей «Услада» и «Усладушка», инструментального ансамбля «Легенда», ансамбля танца «Визави», оркестра народных инструментов Тула — каждый зритель не только услышит прекрасную народную музыку, ярко-оптимистичную и лирически-завораживающую … В зримых сценических образах мы вместе попытаемся открыть те потаенные уголки нашего сознания, где хранится память о напевах наших предков, и ответить на вопрос: «А в чем же она — загадка русской души?»
Исполнители:
- Оркестр русских народных инструментов «Тула». Художественный руководитель и главный дирижер — Владимир Аленичев.
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Фольклорные ансамбли «Услада», «Усладушка». Художественный руководитель -заслуженный работник
культуры Р. Ф. МаринаФедосеева.
- Ансамбль «Легенда». Музыкальный руководитель — Вадим Подалёв.
- Ансамбль танца «Визави». Художественный руководитель Денис Васин.
Цена билета: 300−450 Р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
16 ноября 2017, четверг
18:30