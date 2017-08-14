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Музыка русской души

Музыка русской души

Если душа просит праздника, то уже в следующую минуту она попросит музыки. Такая уж она, наша русская душа… И в этом юбилейном концерте с участием фольклорных ансамблей «Услада» и «Усладушка», инструментального ансамбля «Легенда», ансамбля танца «Визави», оркестра народных инструментов Тула — каждый зритель не только услышит прекрасную народную музыку, ярко-оптимистичную и лирически-завораживающую … В зримых сценических образах мы вместе попытаемся открыть те потаенные уголки нашего сознания, где хранится память о напевах наших предков, и ответить на вопрос: «А в чем же она — загадка русской души?»

Исполнители:

  • Оркестр русских народных инструментов «Тула». Художественный руководитель и главный дирижер — Владимир Аленичев.
  • Фольклорные ансамбли «Услада», «Усладушка». Художественный руководитель -заслуженный работник культуры Р. Ф. Марина Федосеева.
  • Ансамбль «Легенда». Музыкальный руководитель — Вадим Подалёв.
  • Ансамбль танца «Визави». Художественный руководитель Денис Васин.

Цена билета: 300−450 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
16 ноября 2017, четверг
18:30
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