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Молодые виртуозы России

Молодые виртуозы России

На фото Анастасия Нестерова.

Принято считать, что настоящими мастерами в мире классической музыки становятся уже зрелые исполнители, имеющие за плечами многолетний опыт концертных выступлений. Но есть то особенное, почему музыканты выходят на сцену, а слушатель приходит в зал: это то самое единение душ, искренняя исповедь музыканта на сцене, та частичка эпохи музыкального произведения, думы и переживания самого композитора. Иногда мастерства бывает недостаточно, чтобы донести это самое главное, что есть в музыке. Но «Молодые виртуозы России» в своем раннем возрасте уже преуспели в этом и им есть, что сказать слушателю. Музыканты готовы продемонстрировать вам свой юный взгляд на выдающиеся сочинения великих композиторов, готовы завлечь Вас своей заинтересованностью и любовью к музыке.

Студенты Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Иван Сканави, Анастасия Нестерова, Вера Демченко, Николай Дёмкин и студент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Илья Аширов уже стали лауреатами всероссийских и международных конкурсов, а также участниками престижных фестивалей в Милане, Неаполе, Талине, Франкфурте, Кронберге, Варшаве и т. д. Юные музыканты постараются вас удивить свежестью и энергетикой в исполнении шедевров камерной музыки.

В концерте примут участие:

  • Иван Сканави, виолончель;
  • Илья Аширов, кларнет;
  • Анастасия Нестерова, фортепиано;
  • Николай Дёмкин, фортепиано;
  • Вера Демченко, скрипка.

Программа концерта:

  • П. И. Чайковский. Элегическое трио № 1;
  • Арам Хачатурян. Трио для кларнета, скрипки и фортепиано;
  • П. И. Чайковский. Pezzo capriccioso;
  • Роберт Шуман. Соната ля минор для скрипки и фортепиано;
  • Ференц Лист. Венгерская рапсодия № 12;
  • П. И. Чайковский. М. Плетнев. «Щелкунчик»;
  • Морис Равель. Дуэт для скрипки и виолончели;
  • Шарль Видор. Интродукция и рондо для кларнета и фортепиано;
  • Йоганнес Брамс. Трио для кларнета, виолончели и фортепиано;
  • Джовани Солима. Ламентацио;
  • Арам Хачатурян. Лезгинка из балета Гаянэ.

Цена билета: 400−600 Р.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
5 сентября 2017, вторник
18:30
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