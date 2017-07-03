На фото Анастасия Нестерова.

Принято считать, что настоящими мастерами в мире классической музыки становятся уже зрелые исполнители, имеющие за плечами многолетний опыт концертных выступлений. Но есть то особенное, почему музыканты выходят на сцену, а слушатель приходит в зал: это то самое единение душ, искренняя исповедь музыканта на сцене, та частичка эпохи музыкального произведения, думы и переживания самого композитора. Иногда мастерства бывает недостаточно, чтобы донести это самое главное, что есть в музыке. Но «Молодые виртуозы России» в своем раннем возрасте уже преуспели в этом и им есть, что сказать слушателю. Музыканты готовы продемонстрировать вам свой юный взгляд на выдающиеся сочинения великих композиторов, готовы завлечь Вас своей заинтересованностью и любовью к музыке.

Студенты Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Иван Сканави, Анастасия Нестерова, Вера Демченко, Николай Дёмкин и студент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Илья Аширов уже стали лауреатами всероссийских и международных конкурсов, а также участниками престижных фестивалей в Милане, Неаполе, Талине, Франкфурте, Кронберге, Варшаве и т. д. Юные музыканты постараются вас удивить свежестью и энергетикой в исполнении шедевров камерной музыки.

В концерте примут участие:

Иван Сканави, виолончель;

Илья Аширов, кларнет;

Анастасия Нестерова, фортепиано;

Николай Дёмкин, фортепиано;

Вера Демченко, скрипка.

Программа концерта:

П. И. Чайковский . Элегическое трио № 1;

. Элегическое трио № 1; Арам Хачатурян. Трио для кларнета, скрипки и фортепиано;

П. И. Чайковский . Pezzo capriccioso;

. Pezzo capriccioso; Роберт Шуман. Соната ля минор для скрипки и фортепиано;

Ференц Лист. Венгерская рапсодия № 12;

П. И. Чайковский . М. Плетнев. «Щелкунчик»;

. М. Плетнев. «Щелкунчик»; Морис Равель. Дуэт для скрипки и виолончели;

Шарль Видор. Интродукция и рондо для кларнета и фортепиано;

Йоганнес Брамс. Трио для кларнета, виолончели и фортепиано;

Джовани Солима. Ламентацио;

Арам Хачатурян. Лезгинка из балета Гаянэ.

Цена билета: 400−600 Р.