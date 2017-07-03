Молодые виртуозы России
На фото Анастасия Нестерова.
Принято считать, что настоящими мастерами в мире классической музыки становятся уже зрелые исполнители, имеющие за плечами многолетний опыт концертных выступлений. Но есть то особенное, почему музыканты выходят на сцену, а слушатель приходит в зал: это то самое единение душ, искренняя исповедь музыканта на сцене, та частичка эпохи музыкального произведения, думы и переживания самого композитора. Иногда мастерства бывает недостаточно, чтобы донести это самое главное, что есть в музыке. Но «Молодые виртуозы России» в своем раннем возрасте уже преуспели в этом и им есть, что сказать слушателю. Музыканты готовы продемонстрировать вам свой юный взгляд на выдающиеся сочинения великих композиторов, готовы завлечь Вас своей заинтересованностью и любовью к музыке.
Студенты Московской государственной консерватории им.
В концерте примут участие:
- Иван Сканави, виолончель;
- Илья Аширов, кларнет;
- Анастасия Нестерова, фортепиано;
- Николай Дёмкин, фортепиано;
- Вера Демченко, скрипка.
Программа концерта:
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П. И. Чайковский. Элегическое трио № 1;
- Арам Хачатурян. Трио для кларнета, скрипки и фортепиано;
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П. И. Чайковский. Pezzo capriccioso;
- Роберт Шуман. Соната ля минор для скрипки и фортепиано;
- Ференц Лист. Венгерская рапсодия № 12;
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П. И. Чайковский. М. Плетнев. «Щелкунчик»;
- Морис Равель. Дуэт для скрипки и виолончели;
- Шарль Видор. Интродукция и рондо для кларнета и фортепиано;
- Йоганнес Брамс. Трио для кларнета, виолончели и фортепиано;
- Джовани Солима. Ламентацио;
- Арам Хачатурян. Лезгинка из балета Гаянэ.
Цена билета: 400−600 Р.