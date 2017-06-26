Имя Ларисы Рубальской хорошо известно любому поклоннику современной поп-музыки — ведь за свою творческую жизнь она написала стихи для более чем 600 песен, которые знает и любит вся страна, тем более что исполняют их лучшие артисты: Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Иосиф Кобзон, Алсу, Татьяна Овсеенко, Александр Малинин — да разве всех перечислишь!

Уникальность поэтической, да и прозаической палитры Ларисы Рубальской и заключается, видимо, в том, что каждое се стихотворение, каждая песня — это маленькая история любви, о которой далеко не «все сказано»; и автор поразительно точно улавливает ту самую, единственную и неповторимую интонацию, на которую отзывается душа, открытая для настоящего чувства.

Песни на стихи Ларисы Рубальской становятся шлягерами и приносят популярность их исполнителям: «Угонщица», «Транзитный пассажир» Чайки в исполнении И. Аллегровой, «Напрасные слова» в исполнении Малинина, получившего за песню Гран-при на конкурсе «Юрмала-88», «Все может быть» В. Добрынина в исполнении Л. Долиной, «Лилия» Кривицкого в исполнении Саши Айвазова и множество других.

У стихотворений Ларисы Рубальской счастливая судьба. Их знают все, даже те, кто не подозревает, что это её стихи — просто слышали песни на её слова в исполнении популярных артистов. А те, кому повезло присутствовать на творческих вечерах Ларисы Алексеевны, знают, что её стихи можно не только петь, но и читать, и при этом получать не меньшее удовольствие. О чем бы ни писала Лариса Рубальская, о чем бы ни говорила на концертах, в телевизионных программах — она всегда ведет с нами задушевный доверительный разговор. Когда она рассказывает искренние истории о своей жизни, зал замирает, и создаётся впечатление, что она обращается к каждому из нас… Этим, наверное, и объясняется неизменная любовь и постоянство её читательской и зрительской аудитории.

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