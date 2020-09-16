Творческий вечер Ларисы Рубальской

10 марта в Городском концертном зале Лариса Рубальская представляет программу «Живи спокойно страна» юбилейные гастроли.



В связи с общей обстановкой, связанной с повышенными мерами безопасности, концерт переносится на 10 марта. Все купленные ранее билеты будут действительны.

Лариса Рубальская – не только популярная поэтесса-песенница, она – человек-праздник! Каждое её появление на телеэкране, в радиоэфире или на сцене заряжает зрителей оптимизмом и жаждой жизни.

Рубальская написала стихи для более чем 600 песен. Их исполняли Иосиф Кобзон, Владимир Мигуля, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Анне Вески, Ирина Аллегрова, Александр Малинин, Татьяна Овсиенко и многие другие. Ее стихи трогают душу, проникают в сердце. Ее понимание женской судьбы, помноженное на литературный талант, дарит минуты наслаждения тем, кто любит песню

и поэзию, кто верит в высокие чувства.