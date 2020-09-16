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Творческий вечер Ларисы Рубальской

Творческий вечер Ларисы Рубальской

10 марта в Городском концертном зале Лариса Рубальская представляет программу «Живи спокойно страна» юбилейные гастроли. 
 

В связи с общей обстановкой, связанной с повышенными мерами безопасности, концерт переносится на 10 марта. Все купленные ранее билеты будут действительны.
Лариса Рубальская – не только популярная поэтесса-песенница, она – человек-праздник! Каждое её появление на телеэкране, в радиоэфире или на сцене заряжает зрителей оптимизмом и жаждой жизни. 
 
Рубальская написала стихи для более чем 600 песен. Их исполняли Иосиф Кобзон, Владимир Мигуля, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Анне Вески, Ирина Аллегрова, Александр Малинин, Татьяна Овсиенко и многие другие. Ее стихи трогают душу, проникают в сердце. Ее понимание женской судьбы, помноженное на литературный талант, дарит минуты наслаждения тем, кто любит песню
и поэзию, кто верит в высокие чувства.

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
10 марта 2021, среда
19:00
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Касса
Кватро
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13 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2200-2800 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
13 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Вера Снежная
Купить билет
24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Фестиваль Памяти Юрия Хоя
Купить билет
27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Labov SKY Jam
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20 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Кремль с высоты веков
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2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
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