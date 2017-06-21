Поклонников певицы ждет грандиозное шоу с особой программой, потрясающими нарядами и великолепными хитами.

Но все мы понимаем, что красота сцены и дизайнерские платья исполнительницы — это лишь обрамление таланта великой певицы. Настоящим бесценным алмазом является её исполнительский талант. В лиричных композициях душевность, чуткость и трогательность.

Кристина Орбакайте красива, желанна, с неподражаемым голосом и хореографическим талантом. Все эти качества и позволили ей стать одной из самых любимых певиц не только нашей страны, но и многих других государств. В настоящее время на ее счету 12 выпущенных альбомов, сотни отыгранных концертов, съемки в кинофильмах и телесериалах. В ее коллекции находятся с полтора десятка статуэток премии «Золотой граммофон». Также Кристина дважды обладательница Всемирной Музыкальной Премии «The world music awards» как одна из самых популярных певиц России.

На юбилейном концерте Кристины Орбакайте «Бессонница» гостей ждут главные композиции артистки: нежные, чувственные, которые словно лечат души людей, давая целительную энергию жизни. На концерте вы увидите ее именно такой, какая она на самом деле есть. Гости увидят абсолютно новое шоу, которое покорит всех присутствующих. Этот вечер станет незабываемым событием!

Справки по телефонам 79−03−86, 8−905−621−60−02, 8-915-482−43−13.