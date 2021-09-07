13 марта на сцене Городского концертного зала с новой юбилейной программой выступит великолепная Кристина Орбакайте.

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт Кристины Орбакайте отменен.

Утонченная, интеллигентная, очаровательная Кристина Орбакайте давно стала всеобщей любимицей. Ее артистизм, певческий талант и песни, каждая из которых истинная история любви, не оставляют равнодушным даже искушенного зрителя. Талант, помноженный на постоянное стремление к совершенству отмечены на самом высоком уровне: Кристина Орбакайте – заслуженная артистка Российской Федерации, популярная певица и актриса, на счету которой немало ярких ролей, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа.

Зрителей ждет современное свето-музыкальное шоу с выступлением певицы и танцевальной группы, фееричными костюмами и незабываемыми

художественными образами.



В шоу прозвучат как новые песни, так и хиты прошлых лет. За годы творчества Кристина Орбакайте стала символом безграничной любви к

своим зрителям. Она созидательна, душевна, трепетна. Песни Кристины

Орбакайте отзываются теплыми нотками в сердцах и душах каждого, делая

мудрее, добрее и светлее.



Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).