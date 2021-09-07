Кристина Орбакайте
13 марта на сцене Городского концертного зала с новой юбилейной программой выступит великолепная Кристина Орбакайте.
По независящим от Myslo-кассы причинам концерт Кристины Орбакайте отменен.
Утонченная, интеллигентная, очаровательная Кристина Орбакайте давно стала всеобщей любимицей. Ее артистизм, певческий талант и песни, каждая из которых истинная история любви, не оставляют равнодушным даже искушенного зрителя. Талант, помноженный на постоянное стремление к совершенству отмечены на самом высоком уровне: Кристина Орбакайте – заслуженная артистка Российской Федерации, популярная певица и актриса, на счету которой немало ярких ролей, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа.
Зрителей ждет современное свето-музыкальное шоу с выступлением певицы и танцевальной группы, фееричными костюмами и незабываемыми
художественными образами.
В шоу прозвучат как новые песни, так и хиты прошлых лет. За годы творчества Кристина Орбакайте стала символом безграничной любви к
своим зрителям. Она созидательна, душевна, трепетна. Песни Кристины
Орбакайте отзываются теплыми нотками в сердцах и душах каждого, делая
мудрее, добрее и светлее.
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
13 марта 2022, воскресенье
19:00
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
14 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
2 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
13 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽