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Константин Арбенин

Константин Арбенин

В Тулу приедет легенда питерского рока девяностых и нулевых, лидер групп «Зимовье Зверей» и «Сердолик», писатель, актёр, режиссер, сказочник Константин Арбенин.

Константин Арбенин — один из самых ярких авторов современности, слово которого всегда тонко и точно, легко и глубоко, изящно и многогранно.

Его старые песни давно стали символом поколения «последних из октябрят», но сохранили свою энергию и актуальность по сей день, а новые пронзают острым восприятием окружающей действительности.

Цена билета от 400 рублей.

Где и когда?
Бастон, магазин музыкальных инструментов
10 ноября 2017, пятница
19:00
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