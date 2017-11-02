В Тулу приедет легенда питерского рока девяностых и нулевых, лидер групп «Зимовье Зверей» и «Сердолик», писатель, актёр, режиссер, сказочник Константин Арбенин.

Константин Арбенин — один из самых ярких авторов современности, слово которого всегда тонко и точно, легко и глубоко, изящно и многогранно.

Его старые песни давно стали символом поколения «последних из октябрят», но сохранили свою энергию и актуальность по сей день, а новые пронзают острым восприятием окружающей действительности.

Цена билета от 400 рублей.