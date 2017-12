Книга джаза: Европейский джаз или другой подход

Музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает на новый цикл лекций, посвященный джазовой музыке. «Книга джаза» — это три лекции-концерта, рассказывающие о разнообразных перипетиях истории джаза, о его героях, его направлениях, жанрах и стилях.

Ведущий лекций — радио- и телеведущий Михаил Митропольский, иллюстрировать его рассказ будут лучшие российские джазовые музыканты.

Третья лекция «Европейский джаз или другой подход. Что происходит с этим старым джазом сейчас. Импровизация vs композиция» состоится с участием трио «Второе приближение» (The Second Approach trio): Андрей Разин (фортепиано), Татьяна Комова (вокал), Игорь Иванушкин (контрабас). Лекцию ведет исследователь музыки Михаил Митропольский.

Проект Андрея Разина «Второе приближение» представляет собой авангард современного искусства именно в понимании впереди идущего, прогрессивного, футуристического, новаторского движения. Этот коллектив рожден русской культурой, если под ней понимать Федора Достоевского, Сергея Прокофьева, Марка Шагала, Даниила Хармса, Николай Бердяева. Главная особенность исполняемой музыки состоит в том, что она состоит из двух частей: одна — заранее сочиненная и продуманная, другая — рожденная на сцене во время исполнения, что делает каждое выступление индивидуально органичным и уникальным.

Этот проект не укладывается в рамки привычных понятий, вызывает споры, мощный интерес и сопереживание.

Цена билетов 550 Р. Подробнее.