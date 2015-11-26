Гуша Катушкин

Исключительно-загадочная побочная личность инженера-химика, шифрующая под своим скоморошным брендом, вырубленным из нарочито маргинально-кустарного и забавно-неказистого звукосочетания, безупречные мировые шлягеры запредельного качества и люто-небывалой глубины и глобальности.

На концертах звучит минималистично: гитара, фанера (не та, что на эстраде, а настоящая деревянная с пьезодатчиками, чтобы ритмично топать по ней ногой), лупер и другие вкусные педальки — но, поговаривают, что это ещё круче.