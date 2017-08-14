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Европейская оперная классика

Европейская оперная классика

Яркие произведения европейской (австрийской, итальянской и французской) оперной классики прозвучат в одном концерте. Перед слушателями раскроется яркий и многогранный оперный мир В. Моцарта, вдохновенный песенный мелос опер Дж. Россини, тончайшие оттенки чувств лирических персонажей опер Ш. Гуно. Виртуозные арии и стройные ансамблевые номера — вместе они демонстрируют элегантную красоту оперной музыки, доступной самому широкому кругу слушателей.

Исполнители:

  • Тульский филармонический симфонический оркестр.
  • Дирижер — Владислав Лаврик.
  • Солисты будут объявлены дополнительно.

В программе: В. А. Моцарт, Дж. Россини, Ш. Гуноэ

Цена билета: 300−450 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
11 ноября 2017, суббота
17:00
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