Европейская оперная классика
Яркие произведения европейской (австрийской, итальянской и французской) оперной классики прозвучат в одном концерте. Перед слушателями раскроется яркий и многогранный оперный мир В. Моцарта, вдохновенный песенный мелос опер Дж. Россини, тончайшие оттенки чувств лирических персонажей опер Ш. Гуно. Виртуозные арии и стройные ансамблевые номера — вместе они демонстрируют элегантную красоту оперной музыки, доступной самому широкому кругу слушателей.
Исполнители:
- Тульский филармонический симфонический оркестр.
- Дирижер — Владислав Лаврик.
- Солисты будут объявлены дополнительно.
В программе:
Цена билета: 300−450 Р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
11 ноября 2017, суббота
17:00