Европейская оперная классика

Яркие произведения европейской (австрийской, итальянской и французской) оперной классики прозвучат в одном концерте. Перед слушателями раскроется яркий и многогранный оперный мир В. Моцарта, вдохновенный песенный мелос опер Дж. Россини, тончайшие оттенки чувств лирических персонажей опер Ш. Гуно. Виртуозные арии и стройные ансамблевые номера — вместе они демонстрируют элегантную красоту оперной музыки, доступной самому широкому кругу слушателей.

Исполнители:

Тульский филармонический симфонический оркестр.

Дирижер — Владислав Лаврик.

Солисты будут объявлены дополнительно.

В программе: В. А. Моцарт , Дж. Россини, Ш. Гуноэ

Цена билета: 300−450 Р.