Филиал Тульского музейного объединения «Тульский областной краеведческий музей» приглашает на Джем-party.

Всем известно, что встретить Новый год важно в прекрасном настроении, чтобы весь последующий год был удачным и радостным. Чтобы создать себе необходимый настрой, получить заряд бодрости и оптимизма приходите 14 декабря в Тульский областной краеведческий музей на музыкальную джем-вечеринку! Человек-оркестр, талантливый вокалист и мульти-инструменталист Роман Беляков вместе с участниками творческого движения Джем-клуб «Пальма» устроят настоящий праздник музыки. Прозвучат самые разнообразные инструменты: от классической гитары до экзотического диджериду!