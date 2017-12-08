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Джем-party

Джем-party

Филиал Тульского музейного объединения «Тульский областной краеведческий музей» приглашает на Джем-party.

Всем известно, что встретить Новый год важно в прекрасном настроении, чтобы весь последующий год был удачным и радостным. Чтобы создать себе необходимый настрой, получить заряд бодрости и оптимизма приходите 14 декабря в Тульский областной краеведческий музей на музыкальную джем-вечеринку! Человек-оркестр, талантливый вокалист и мульти-инструменталист Роман Беляков вместе с участниками творческого движения Джем-клуб «Пальма» устроят настоящий праздник музыки. Прозвучат самые разнообразные инструменты: от классической гитары до экзотического диджериду! 

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
14 декабря 2017, четверг
18:30
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