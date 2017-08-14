афиша
афиша
Регистрация
Donne del canto

Donne del canto

В состав коллектива Тульской областной филармонии — женского вокального ансамбля Donne del canto — входят солистки Тульского государственного хора.

Это талантливые и универсальные певицы, каждая из которых может выступать сольно и в камерном коллективе.

Этот филармонический коллектив планирует исполнять произведения самых разных стилей и жанров, но основу его репертуара составит академическая классика.

В концерте ансамбля прозвучит русская музыка: литургические произведения, духовные стихи, вокальные сочинения М. Глинки, А. Варламова, А. Даргомыжского, В. Поленова, С. Рахманинова, песни советских композиторов и русские народные песни в современных аранжировках.

Автор обработок и переложений для вокального квинтета — Георгий Августинович.

Женский вокальный ансамбль Donne del canto выступит в составе:

  • Екатерина Крюкова;
  • Татьяна Ставицкая;
  • Оксана Подгорная;
  • Оксана Кадильникова;
  • Наталья Горячева.

Художественный руководитель — лауреат международного конкурса Георгий Августинович.

В концерте примет участие лауреат международного конкурса Галина Волкова (фортепиано).

Цена билета: 100 Р.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
22 ноября 2017, среда
15:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.