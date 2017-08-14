Donne del canto
В состав коллектива Тульской областной филармонии — женского вокального ансамбля Donne del canto — входят солистки Тульского государственного хора.
Это талантливые и универсальные певицы, каждая из которых может выступать сольно и в камерном коллективе.
Этот филармонический коллектив планирует исполнять произведения самых разных стилей и жанров, но основу его репертуара составит академическая классика.
В концерте ансамбля прозвучит русская музыка: литургические произведения, духовные стихи, вокальные сочинения М. Глинки, А. Варламова, А. Даргомыжского, В. Поленова, С. Рахманинова, песни советских композиторов и русские народные песни в современных аранжировках.
Автор обработок и переложений для вокального квинтета — Георгий Августинович.
Женский вокальный ансамбль Donne del canto выступит в составе:
- Екатерина Крюкова;
- Татьяна Ставицкая;
- Оксана Подгорная;
- Оксана Кадильникова;
- Наталья Горячева.
Художественный руководитель — лауреат международного конкурса Георгий Августинович.
В концерте примет участие лауреат международного конкурса Галина Волкова (фортепиано).
Цена билета: 100 Р.