В состав коллектива Тульской областной филармонии — женского вокального ансамбля Donne del canto — входят солистки Тульского государственного хора.

Это талантливые и универсальные певицы, каждая из которых может выступать сольно и в камерном коллективе.

Этот филармонический коллектив планирует исполнять произведения самых разных стилей и жанров, но основу его репертуара составит академическая классика.

В концерте ансамбля прозвучит русская музыка: литургические произведения, духовные стихи, вокальные сочинения М. Глинки, А. Варламова, А. Даргомыжского, В. Поленова, С. Рахманинова, песни советских композиторов и русские народные песни в современных аранжировках.

Автор обработок и переложений для вокального квинтета — Георгий Августинович.

Женский вокальный ансамбль Donne del canto выступит в составе:

Екатерина Крюкова;

Татьяна Ставицкая;

Оксана Подгорная;

Оксана Кадильникова;

Наталья Горячева.

Художественный руководитель — лауреат международного конкурса Георгий Августинович.

В концерте примет участие лауреат международного конкурса Галина Волкова (фортепиано).

Цена билета: 100 Р.