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Dolce-трио

Dolce-трио

Одушевить инструмент, заставить его петь, наделить звуки рояля и струнных выразительностью живого человеческого голоса со всем богатством и разнообразием тембровых оттенков — эти творческие задачи решают участники абонемента «Артисты DOLCE-трио приглашают».

Звучание музыкальных инструментов в ансамбле сопоставимо «с разговором умных собеседников», именно так немецкий философ и поэт Гёте называл камерные ансамбли. Слушать умные «беседы» и наслаждаться грациозностью камерной музыки вас приглашают музыканты ансамбля «Dolce-трио». Во время этих «бесед» раскроются захватывающие события истории музыкального искусства. Вместе с молодыми талантливыми музыкантами камерного ансамбля слушатели совершат невероятное путешествие во времени и побывают в разных эпохах и странах.

Исполнители: камерный ансамбль «Dolce-трио» — лауреаты международных фестивалей и конкурсов Яна Бургова (фортепиано), Яна Белоусова (скрипка), Владислав Белоусов (виолончель).

В программе: А И. С. Бах, Л. Бетховен, К. Дебюсси, Н.А. Римский-Корсаков.

Цена билета: 300−350 Р.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
26 ноября 2017, воскресенье
17:00
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