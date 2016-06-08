афиша
афиша
Регистрация
Dёргать!

Dёргать!

Поп-панк коллектив «Dёргать!» был образован в Обнинске (Калужская область) в 2001 году. В группе было семь человек, в том числе две бас-гитары и духовая секция. Со временем от духовых отказались и сократили количество музыкантов до традиционного для панк-рока количества — четыре человека.

С самого начала группа стала много гастролировать, объехав полстраны. За неполные 15 лет своей истории «Dёргать!» выпустили 7 альбомов. Выступали на ключевых российских фестивалях, включая «Нашествие» и «Мотомалоярославец». Ротации на радио, телевизионные эфиры, в том числе концерт на телеканале О2 и совместное выступление с итальянской группой Ricchi e Poveri на НТВ.

В 2015 году группа выпустила седьмой по счету альбом «Я Молодой». И пусть это уже далеко не юноши, но задор и безбашенность в их музыке и текстах были, есть и будут всегда. «Dёргать!» по праву считается одной из ведущих поп-панк групп на российской сцене.

Вход свободный.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
12 августа 2017, суббота
22:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.