Поп-панк коллектив «Dёргать!» был образован в Обнинске (Калужская область) в 2001 году. В группе было семь человек, в том числе две бас-гитары и духовая секция. Со временем от духовых отказались и сократили количество музыкантов до традиционного для панк-рока количества — четыре человека.

С самого начала группа стала много гастролировать, объехав полстраны. За неполные 15 лет своей истории «Dёргать!» выпустили 7 альбомов. Выступали на ключевых российских фестивалях, включая «Нашествие» и «Мотомалоярославец». Ротации на радио, телевизионные эфиры, в том числе концерт на телеканале О2 и совместное выступление с итальянской группой Ricchi e Poveri на НТВ.

В 2015 году группа выпустила седьмой по счету альбом «Я Молодой». И пусть это уже далеко не юноши, но задор и безбашенность в их музыке и текстах были, есть и будут всегда. «Dёргать!» по праву считается одной из ведущих поп-панк групп на российской сцене.

Вход свободный.