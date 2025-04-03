Фактор-2
12 апреля в клубе MINI by Concert Hall выступит группа «Фактор-2».
Группа, чьи песни звучали во всех дворах, на всех вокзалах, из миллионов окон домов. Группа, которая с лёгкостью могла собрать стадион.
Они покорили всех искренностью и правдой жизни в текстах своих песен!
Споём все любимые хиты группы «Фактор-2», а также новые песни: «Скажи, красавица», «Война», «Весна», «Класс, детка, класс» и мн. др. хиты легендарной группы.
Стоимость: от 2200 руб.
Где и когда?
Тула , Тула
12 апреля 2025, суббота
20:00
10 - 17 апреля
27 февраля - 17 апреля
10 - 16 апреля
2 - 17 апреля
16 января - 16 апреля
12 апреля, суббота 00:00