  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Концерты
  4. Фактор-2 - Концерты в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Фактор-2

Фактор-2

12 апреля в клубе MINI by Concert Hall выступит группа «Фактор-2».

Группа, чьи песни звучали во всех дворах, на всех вокзалах, из миллионов окон домов. Группа, которая с лёгкостью могла собрать стадион.
Они покорили всех искренностью и правдой жизни в текстах своих песен!

Споём все любимые хиты группы «Фактор-2», а также новые песни: «Скажи, красавица», «Война», «Весна», «Класс, детка, класс» и мн. др. хиты легендарной группы. 

Стоимость: от 2200 руб.

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
12 апреля 2025, суббота
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Пираты опасного моря: Капитан Клык
10 - 17 апреля
Алмаз Синема
Северный полюс
27 февраля - 17 апреля
Люксор Тула
Где наши деньги?
10 - 16 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Смерть единорога
2 - 17 апреля
Алмаз Синема
Край вдохновения
16 января - 16 апреля
Люксор Тула
Подольские курсанты
12 апреля, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.