12 апреля в клубе MINI by Concert Hall выступит группа «Фактор-2».

Группа, чьи песни звучали во всех дворах, на всех вокзалах, из миллионов окон домов. Группа, которая с лёгкостью могла собрать стадион.

Они покорили всех искренностью и правдой жизни в текстах своих песен!

Споём все любимые хиты группы «Фактор-2», а также новые песни: «Скажи, красавица», «Война», «Весна», «Класс, детка, класс» и мн. др. хиты легендарной группы.



Стоимость: от 2200 руб.