12 апреля в «Октаве» пройдет POP FESTIVAL.



На одну ночь все диджеи, бары и вечеринки в одном месте. Готовьтесь подпевать каждую песню на самом крупном поп-фестивале в Туле.

Участники фестиваля:

ТУНАЙТ;

АМНЕЗИЯ;

СТАНЦИЯ;

ADAMANTI;

DARK SHINE;

BALCON;

ZERO DISCO.

Стоимость: от 200 руб.