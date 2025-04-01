POP FESTIVAL
12 апреля в «Октаве» пройдет POP FESTIVAL.
На одну ночь все диджеи, бары и вечеринки в одном месте. Готовьтесь подпевать каждую песню на самом крупном поп-фестивале в Туле.
Участники фестиваля:
- ТУНАЙТ;
- АМНЕЗИЯ;
- СТАНЦИЯ;
- ADAMANTI;
- DARK SHINE;
- BALCON;
- ZERO DISCO.
Стоимость: от 200 руб.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
12 апреля 2025, суббота
22:00
10 - 17 апреля
27 февраля - 17 апреля
10 - 16 апреля
2 - 17 апреля
16 января - 16 апреля
12 апреля, суббота 00:00