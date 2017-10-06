Когда осенью все серо, когда ветер воет по углам и сердце стучит сбивчиво, приходи на Чёрно-белый концерт в «Ирландец»!

В этот вечер для вас будут играть музыканты.

Guitar Kung-Fu — механический Джельсомино, наперевес с метафизически скверной гитарой, постучит ногой в барабан твоей души!

«Группа ЮЮ» устроит эпилептический припадок, сдобренный изрядным количеством музыкального хинина.

DJ MojoHead — сэт уже запрещен министерством культуры (хотя еще нигде и не исполнялся).

Цена билетов 300 Р. Одетым в чёрно-белое — скидка 100 Р.