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Чёрно-белый концерт

Чёрно-белый концерт

Когда осенью все серо, когда ветер воет по углам и сердце стучит сбивчиво, приходи на Чёрно-белый концерт в «Ирландец»!

В этот вечер для вас будут играть музыканты.

Guitar Kung-Fu — механический Джельсомино, наперевес с метафизически скверной гитарой, постучит ногой в барабан твоей души!

«Группа ЮЮ» устроит эпилептический припадок, сдобренный изрядным количеством музыкального хинина.

DJ MojoHead — сэт уже запрещен министерством культуры (хотя еще нигде и не исполнялся).

Цена билетов 300 Р. Одетым в чёрно-белое — скидка 100 Р.

Где и когда?
Ирландец, паб
Тула, улица Вильямса, 14
11 ноября 2017, суббота
19:00
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