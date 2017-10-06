Чёрно-белый концерт
Когда осенью все серо, когда ветер воет по углам и сердце стучит сбивчиво, приходи на Чёрно-белый концерт в «Ирландец»!
В этот вечер для вас будут играть музыканты.
Guitar Kung-Fu — механический Джельсомино, наперевес с метафизически скверной гитарой, постучит ногой в барабан твоей души!
«Группа ЮЮ» устроит эпилептический припадок, сдобренный изрядным количеством музыкального хинина.
DJ MojoHead — сэт уже запрещен министерством культуры (хотя еще нигде и не исполнялся).
Цена билетов 300 Р. Одетым в чёрно-белое — скидка 100 Р.
Где и когда?
Тула, улица Вильямса, 14
11 ноября 2017, суббота
19:00