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Центральный военный оркестр Минобороны РФ

Центральный военный оркестр Минобороны РФ

Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации — ведущий творческий коллектив Вооруженных Сил РФ и один из самых известных оркестров мира, основан в 1927 году.

Высокая академическая культура исполнительства, тщательно подобранный репертуар, в котором приоритет отдается русской современной и классической музыке, виртуозность и высокий профессионализм музыкантов стали опознавательными знаками оркестра и расположили к нему слушателей не только нашей страны, но и почти всех континентов планеты.

Оркестр участвует в основных общественно-политических и культурных мероприятиях, начиная от государственных протокольных мероприятий самого высокого уровня, ежегодного участия в парадах войск на Красной площади и заканчивая мероприятиями в регионах страны и за её рубежами. Коллектив постоянно выступает на престижнейших сценах — Большом зале Московской консерватории, Концертном зале имени П. И. Чайковского, Московском международном Доме музыки, Георгиевском и Александровских залах Большого Кремлёвского дворца, а также на многих других концертных площадках России.

Начальник оркестра с 2010 года — Заслуженный артист Российской Федерации, полковник Сергей Юрьевич Дурыгин.

В концерте примет участие Губернаторский духовой оркестр (художественный руководитель — заслуженный артист РФ Полислав Балин, главный дирижер — Владимир Леер).

В программе — популярная музыка отечественной эстрады, музыка кино. Парад солистов.

Цена билета: 300−600 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
25 ноября 2017, суббота
17:00
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