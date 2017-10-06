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Антиматерия

Антиматерия

18 ноября выступит группа «Антиматерия» с презентацией альбома «Танцы под кожей».

Немногие смогут оценить по достоинству едкую ироничную горечь, атмосферу безнадежности и сюрреалистичности, которыми пропитаны эти песни. Немногим придется по вкусу эта жестокость и бесчеловечность, грязь и сострадание. Сострадание и боль, суть, которую одинокие и отчаявшиеся опасливо прячут в сердце и маскируют цинизмом, боясь довериться и стремясь лишь выжить.

Цена билета: 300 Р.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
18 ноября 2017, суббота
19:00
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