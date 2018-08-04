Зло
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 09.08.2018
Режиссер:
Майкл Уинник
Актеры:
Бояна Новакович, Джош Стюарт, Делрой Линдо, Мелисса Болона, Ивет Йэтс, Люк Эдвардс, Бен ВандерМей, Бэйли МиКелл Копертуэйт
Жанр:
триллер, ужасы
Продолжительноcть:
91 мин
Бюджет:
$3 500 000,00
Молодой профессор колледжа и его беременная жена невольно выпускают на волю злобное существо, одержимое страстью к убийству.
Сегодня
|10:30
|Киносити
|17:00
|Киносити
|18:15
|Алмаз Синема
|20:50
|Киносити
|23:10
|Алмаз Синема
Завтра
|10:30
|Киносити
|17:00
|Киносити
|18:15
|Алмаз Синема
|20:50
|Киносити
|23:10
|Алмаз Синема
11 августа, суббота
|10:30
|Киносити
|17:00
|Киносити
|18:15
|Алмаз Синема
|20:50
|Киносити
|23:10
|Алмаз Синема
12 августа, воскресенье
|10:30
|Киносити
|17:00
|Киносити
|18:15
|Алмаз Синема
|20:50
|Киносити
|23:10
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
18:15
23:10
|Киносити
|
10:30
17:00
20:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
18:15
23:10
|Киносити
|
10:30
17:00
20:50
11 августа, суббота
|Алмаз Синема
|
18:15
23:10
|Киносити
|
10:30
17:00
20:50
12 августа, воскресенье
|Алмаз Синема
|
18:15
23:10
|Киносити
|
10:30
17:00
20:50
13 августа, понедельник
|Киносити
|
10:30
17:00
20:50
14 августа, вторник
|Киносити
|
10:30
17:00
20:50
15 августа, среда
|Киносити
|
10:30
17:00
20:50