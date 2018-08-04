Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 09.08.2018

Режиссер: Майкл Уинник

Актеры: Бояна Новакович, Джош Стюарт, Делрой Линдо, Мелисса Болона, Ивет Йэтс, Люк Эдвардс, Бен ВандерМей, Бэйли МиКелл Копертуэйт

Жанр: триллер, ужасы

Продолжительноcть: 91 мин

Бюджет: $3 500 000,00

Молодой профессор колледжа и его беременная жена невольно выпускают на волю злобное существо, одержимое страстью к убийству.