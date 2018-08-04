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Зло

Зло

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 09.08.2018
 
Режиссер:
Майкл Уинник
  
Актеры:
Бояна Новакович, Джош Стюарт, Делрой Линдо, Мелисса Болона, Ивет Йэтс, Люк Эдвардс, Бен ВандерМей, Бэйли МиКелл Копертуэйт
  
Жанр:
триллер, ужасы
  
Продолжительноcть:
91 мин
  
Бюджет:
$3 500 000,00
  

Молодой профессор колледжа и его беременная жена невольно выпускают на волю злобное существо, одержимое страстью к убийству.

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