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Живопись И.Е. Репина

Живопись И.Е. Репина

8 августа в Выставочном зале пройдет лекция «Живопись И. Е. Репина».

Лекция приурочена к 175-летию со дня рождения великого русского живописца. Творчество Ильи Ефимовича широко известно в России и за рубежом. История, религия, социальная несправедливость, красота человека и природы — Репин охватил все темы, полностью реализовав художественные способности. Он не оставил живопись даже в глубокой старости, когда руки не слушались мастера.

На встрече участники узнают о жизни и творчестве Ильи Репина, а также увидят его произведения в мультимедийной презентации.

Стоимость: взрослые — 130 р., пенсионеры — 60 р., студенты — 70 р., до 16 лет — бесплатно.

 

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